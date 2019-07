Rotelle: Biondi e Fabrizi,congratulazioni L'Aquila a Susmeli

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - "La comunità aquilana plaude all'importante traguardo raggiunto dalla pattinatrice Alessandra Susmeli, che in Spagna si è laureata campionessa del mondo nella categoria under 50".

Lo dichiarano il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

"Un successo che si aggiunge ai tanti che questa straordinaria atleta ha conquistato nel corso della sua prestigiosa carriera, in una città che vanta in questo sport una tradizione gloriosa e radicata nel tempo", sottolineano Biondi e Fabrizi e concludono: "Ad Alessandra, al suo team e ai tecnici che l'hanno supportata nella rincorsa di questo successo giungano le congratulazioni personali e della municipalità".

(ANSA).