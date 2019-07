Gran Sasso, 2 interventi soccorso alpino

(ANSA) - TERAMO, 14 LUG - Due interventi di soccorso alpino sul versante Teramano del Gran Sasso. Nel primo, 3 escursionisti, due italiani e una donna di nazionalità francese, impegnati in una escursione da Casale San Nicola fino alla Madonnina, hanno smarrito la segnaletica del sentiero che stavano percorrendo.

Per più di un'ora hanno tentato di recuperare l'orientamento finché una balconata di roccia li ha obbligati ad allertare i soccorsi. Non potendo né salire di quota né scendere, spaventati ma in buone condizioni di salute, hanno allertato i Carabinieri che immediatamente si sono messi in contatto con il Soccorso Alpino. Per il recupero è intervenuto l'elicottero del 118 dell' Aquila, il tecnico di elisoccorso del Cnsas ha quindi provveduto al recupero con il verricello. Un secondo allarme è arrivato poi da un'escursionista di 29 anni di Rimini, intenzionata a salire in vetta sul Corno Grande da Casale San Nicola, intorno alle 11,00, si è messa in contatto con l'albergatore della struttura dove aveva pernottato.