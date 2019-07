Merletti a tombolo, mostra a Villamagna

(ANSA) - VILLAMAGNA (CHIETI), 13 LUG - A Villamagna mostra di merletti a tombolo, l'antica tradizione dei fuselli intrecciati dalle abilissime mani delle donne abruzzesi per creare favolosi disegni ricamati.

Portata dai mastri lombardi tra XV e XVIII secolo e dai veneti, la lavorazione del merletto con la tecnica del tombolo è in Abruzzo il frutto dell'incrocio dei due filoni: le donne abruzzesi hanno saputo realizzare sia i disegni geometrici e rigorosi delle antenate lombarde, sia quelli più leggeri e fantasiosi trasmessi dalle donne delle isole lagunari di Venezia. La mostra, con lavori eseguiti per la maggior parte dalla signora Carmina Trozzi, è allestita in largo Guglielmo Marconi - dalle 10 alle 12 e dalle 17 alla mezzanotte - nel contesto della festa patronale per Santa Margherita e si potrà visitare oggi, 13 luglio e il 19 e 20 luglio con gli stessi orari.