Maltempo: acquazzone e vento forte a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Preceduto da un forte vento che ha costretto i bagnanti ad abbandonare la spiaggia, anche su invito dei gestori degli stabilimenti balneari, è in corso a Pescara un acquazzone. Ieri Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile aveva emesso un avviso di criticità regionale per sabato 13 e domenica 14 con previsione di 'allerta arancione' per rischio idrogeologico per temporali sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto del Sangro e Basso del Sangro. A Pescara il Coc è rimasto aperto dopo l'emergenza di mercoledì. (ANSA).