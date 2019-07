Maltempo Pescara: sindaco, Coc resta aperto. Lavori in corso

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Il Centro operativo comunale (Coc) di Pescara resta aperto. A due giorni dall'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo adriatico e su gran parte della fascia costiera abruzzese, lo conferma il sindaco, Carlo Masci. Una decisione legata anche al nuovo avviso di allerta 'arancione' diffuso, per sabato 13 e domenica 14, dal Centro funzionale della Regione Abruzzo. "Mercoledì scorso siamo rimasti tutti sorpresi, non avevamo avuto nessuna comunicazione, c'era solo allerta gialla, che si riferisce a temporali ordinari" dice Masci.

Il sindaco sottolinea come a Pescara siano stati subito aperti i cantieri per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite dal nubifragio. "Ci sono quattro imprese private che stanno lavorando con la somma urgenza, tutta la macchina organizzativa è partita subito, dalla sera stessa di mercoledì, e due aree di controllo sono state attivate, nel Coc e in Prefettura". (ANSA).