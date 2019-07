Al via saldi in centro storico L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 11 LUG - L'Aquila rinasce e torna a vivere con un nuovo senso di Comunità e del 'fare insieme': per la prima volta tanti esercizi commerciali del centro storico si uniscono per promuovere l'inizio dei saldi estivi. Cartelloni 6x3 e azioni pubblicitarie realizzate con una fotografia che vede insieme, a disegnare un grande cuore sulla scalinata di San Bernardino, gli imprenditori che hanno riaperto i negozi nel cuore della Città. "E' un momento di grande vivacità e grande voglia di rivitalizzare il cuore dell'Aquila - dice Ugo Mastropietro, coordinatore del Movimento Commercianti e vicepresidente responsabile Attività Produttive dell'associazione "Città di Persone" - La catastrofe che abbiamo vissuto ha fatto comprendere il concetto di sinergia e di comunità. Se non si viaggia insieme, cittadini, imprenditori, commercianti e amministratori, non si arriva da nessuna parte.

Vogliamo costituire un centro commerciale naturale, progetto per il quale dovremo lavorare in stretta collaborazione con il Comune".