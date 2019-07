Chieti, Di Primio ritira le dimissioni

(ANSA)-CHIETI, 9 LUG - Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha annunciato di aver ritirato le dimissioni, presentate 20 giorni fa dopo che, a causa dell'assenza del gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e di altri consiglieri della maggioranza di centrodestra, aveva dovuto ritirare la delibera sul bilancio di previsione. Scongiurato il commissariamento. "Ci sono tre ragioni che mi hanno spinto a ritirare le dimissioni - ha detto in conferenza stampa - Rispetto per le migliaia di persone che mi hanno chiesto di farlo; rispetto nei confronti dei 10 consiglieri comunali e della Giunta, che ha voluto ripensassi alla mia decisione. L'ho fatto con grandissimo senso di dispiacere personale: umanamente non le avrei ritirate perché disgustato da quanto è successo; politicamente l'ho fatto perché ritirarle vuol dire non fare arrivare un commissario, avere l'opportunità di rendere opere e progetti programmati opere che possano essere toccate; soprattutto, non rischiare si perdano 40 milioni che la città deve gestire dal 2019 al 2021".