Travolto dalla sua auto, muore 41enne

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 8 LUG - Un uomo di 41 anni è morto in un incidente avvenuto ieri sera a Città Sant'Angelo (Pescara). Il quarantunenne era appena uscito dal cortile della sua azienda con l'auto, era sceso per andare a chiudere il cancello, quando, secondo una prima ricostruzione, è stato investito dalla sua stessa vettura che lo ha spinto e schiacciato contro un muretto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, arrivati con una ambulanza medicalizzata, ma per l'uomo, commerciante e residente a Montesilvano (Pescara), non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri della Stazione di Città Sant'Angelo.