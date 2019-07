Ue: Mattarella, esigenza è unità

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 6 LUG - "Superando la contrapposizione tra angioini e imperiali rievocata in questa giornata la sollecitazione che emerge è l'esigenza di unità, di percorso comune e di crescita insieme dei nostri concittadini in questa grande avventura che è l'integrazione europea". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al Teatro dei Marsi di Avezzano di fronte alla platea dei rappresentanti istituzionali della Marsica e dell'Abruzzo in occasione del 750/o anniversario della battaglia di Tagliacozzo avvenuta il 23 agosto 1268 tra Corradino di Svevia e Carlo I d'Angiò.