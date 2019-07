Mattarella a 750/o battaglia Tagliacozzo

(ANSA) - TAGLIACOZZO (L'AQUILA), 6 LUG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Tagliacozzo, per la commemorazione del 750/o anniversario della battaglia nei pressi della omonima località marsicana. Il presidente è stato accolto da tutte le autorità civili, militari e religiose presso il piazzale della stazione dove verrà inaugurata una statua dedicata a Dante Alighieri che celebrò nel 28/o canto dell'Inferno la storica battaglia tra Corradino di Svevia e Carlo I d'Angiò. Si tratta della prima tappa della visita istituzionale nella Marsica del presidente Mattarella che prevede inoltre appuntamenti a Scurcola Marsicana e ad Avezzano.

"Per l'occasione - ha spiegato il sindaco Vincenzo Giovagnorio - abbiamo inaugurato il monumento a Dante Alighieri che celebró la battaglia nel 28/o canto dell'inferno; inoltre abbiamo consegnato le chiavi della città al presidente per consacrare questo importante avvenimento per tutta la Marsica".