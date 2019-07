Comune Pescara, completata la Giunta

(ANSA) - PESCARA, 6 LUG - Completata la nuova Giunta comunale di Pescara: questa mattina sono arrivate le firme dei tre neo assessori della Lega, Gianni Santilli, Patrizia Martelli e Adelchi Sulpizio, di Eugenio Seccia (che nei giorni scorsi aveva firmato l'atto di disponibilità) di Forza Italia e Nicoletta Di Nisio per l'Udc. "Abbiamo dato prova di una coalizione coesa Oggi - ha detto il sindaco Carlo Masci - con gli assessori che hanno sottoscritto il programma e che sono tutti eletti. C'è una compattezza totale che avevo chiesto ai partiti e quindi oggi vede la sintesi in questa Giunta". Sul problema con l'Udc e la nomina di un assessore donna per l'Unione di Centro al posto di Massimiliano Pignoli (unico eletto nell'Udc e quarto più votato in città), il primo cittadino ha risposto: "Massimiliano voglio ringraziarlo pubblicamente perché ha avuto un atteggiamento istituzionale; l'Udc ha espresso una donna che è di gradimento di tutti, che ha partecipato alla campagna elettorale, quindi credo potrà dare un contributo importante".