750/o battaglia Tagliacozzo,Mattarella inaugura statua Dante

(ANSA) - TAGLIACOZZO (L'AQUILA), 6 LUG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato all'inaugurazione della statua dedicata a Dante Alighieri nell'omonima piazza di Tagliacozzo nell'ambito delle celebrazioni per il 750/o anniversario della battaglia tra Corradino di Svevia e Carlo I D'Angiò, avvenuta nei Piani Palatini il 23 agosto 1268. Dante aveva celebrato la battaglia nel 28/o Canto dell'Inferno.

"Tagliacozzo ha accolto con grande emozione il capo dello Stato - ha commentato il sindaco Vincenzo Giovagnorio - in quanto è la prima volta che un Presidente della Repubblica visita la Marsica. È stata una cerimonia emozionate alla quale hanno preso parte tutti i cittadini. Per l'occasione abbiamo consegnato le chiavi della città al presidente per consacrare questo importante avvenimento per tutta la Marsica. È una giornata fondamentale per tutta la comunità marsicana che rievoca un fatto storico rilevantissimo per la nostra penisola".

