750/o battaglia Tagliacozzo: Marsilio ringrazia Mattarella

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 6 LUG - "È un onore rivolgere al Presidente Mattarella l'affettuoso saluto di tutti gli abruzzesi e ringrazio il Capo dello Stato per aver trovato il tempo di partecipare a questa importante celebrazione per la comunità". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione della visita ufficiale di Sergio Mattarella in Marsica nell'ambito della commemorazione del 750/o anniversario della battaglia di Tagliacozzo che si svolse sui Piani Palentini del 1268 tra Carlo I D'Angiò e Corradino di Svevia. "Il ringraziamento va a tutti i sindaci della Marsica - ha specificato Marsilio - che hanno preso l'iniziativa di invitare il Presidente della Repubblica e realizzare questa manifestazione che rievoca una delle pagine più significative della nostra storia". (ANSA).