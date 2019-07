Aggredisce e morde finanziere, arrestato

(ANSA) - PESCARA, 3 LUG - Aggredisce, morde e ferisce un finanziere e viene arrestato. In manette è finito un 24enne nigeriano accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per il reato di evasione, in quanto sottoposto ai domiciliari dalla magistratura di Napoli. Il giovane era stato fermato per un controllo nei pressi del piazzale antistante la Stazione FS di Pescara dopo una segnalazione del cane antidroga.

Dopo essere stato invitato più volte dai militari ad esibire un documento di riconoscimento nonché un valido titolo di soggiorno, ha manifestato nei confronti dei militari un atteggiamento ostile e minaccioso, che è sfociato poi in una vera e propria aggressione nei confronti di uno dei finanzieri, che è stato morso ad un polso. Il 24enne è stato poi condotto in caserma per l'effettuazione degli accertamenti di rito, da cui è emerso che, a suo carico, vi erano precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.