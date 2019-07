Scoppio condizionatore, morta 84enne

(ANSA) - MILANO, 2 LUG - E' morta la donna di 84 anni che ieri era rimasta gravemente ustionata dallo scoppio del motore di un condizionatore a Cassano d'Adda, dove altre due donne - la figlia e la badante - erano rimaste ferite in modo più lieve.

L'incidente in una abitazione privata attigua a un albergo ristorante ormai chiuso.

Le fiamme avevano investito l'anziana, portata dal 118 all'ospedale Niguarda con vaste ustioni al torace, al volto, al collo e agli arti. La badante della donna, di 59 anni, anche lei investita dalle fiamme ma in modo meno grave, era stata trasportata al policlinico di Zingonia (Bergamo). La figlia dell'anziana era rimasta intossicata.