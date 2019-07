Montesilvano, al via spiagge accessibili

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 2 LUG - Inaugurate dal sindaco Ottavio De Martinis, le due spiagge accessibili del Comune di Montesilvano che saranno a disposizione dell'utenza per tutto il periodo estivo. "Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di mettere a disposizione queste spiagge per persone diversamente abili. Quella di oggi è una bellissima giornata perché più che mai Montesilvano diventa una città all'avanguardia nel turismo accessibile. Anche quest'anno saranno qui a collaborare con noi i ragazzi dello Sprar così come felicemente sperimentato lo scorso anno". Soddisfatto il presidente di Carrozzine Determinate e responsabile dell'Ufficio Disabili Claudio Ferrante. "Questa è la dimostrazione che basta eliminare le barriere architettoniche per eliminare la disabilità. Abbiamo due spiagge pubbliche accessibili a Montesilvano, così i disabili che non possono permettersi economicamente di andare i spiaggia, da oggi potranno godere in questi spazi del nostro mare, con sette assistenti e tre sedie job".