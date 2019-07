Pallanuoto, gemellaggio Pescara-Jadran

(ANSA) - PESCARA, 1 LUG - Il Pescara Pallanuoto e lo Jadran Spalato, formazione croata, fra le più titolate al mondo, hanno firmato un gemellaggio tecnico-sportivo, per dare ai due club la possibilita di confrontarsi periodicamente, di far crescere giocatori e allenatori sotto il profilo tecnico e professionale, di consentire ai propri tesserati di vivere nuove esperienze in grado di arricchirli sportivamente e culturalmente e di sviluppare e condividere valori come rispetto, fair play, appartenenza e solidarietà. Ieri, il General Manager del Pescara Pallanuoto Amedeo Pomilio, campione olimpico a Barcellona 1992, e volato a Spalato (Croazia) per firmare insieme al presidente dello Jadran Spalato Albert Pavlovic la pergamena che sancisce il gemellaggio. "È una grande gioia, oltre che un grande onore per la nostra società - ha detto Pomilio - stringere il gemellaggio con una squadra tanto prestigiosa come lo Jadran Spalato".