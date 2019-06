Controlli Polfer in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - Ha riguardato anche l'Abruzzo, in particolare la Marsica, l'operazione "Rail Action Day Active Shield, svolta in contemporanea con 17 Paesi dell'Unione Europea per avviare preventivi controlli su viaggiatori e bagagli presenti a bordo dei convogli ferroviari. L'attività della Polfer del Compartimento di Ancona, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, è stata condotta con l'ausilio di unità cinofile e metal detector. Nella stazione di Avezzano (L'Aquila) un uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Gli agenti, che lo avevano visto aggirarsi nel parcheggio dello scalo ferroviario, lo hanno trovato in possesso di un coltello con lama di 7 cm e una chiave esagonale in acciaio. In totale nelle tre regioni il personale della Polizia di Stato ha identificato 312 persone con 96 bagagli e controllato 87 treni e 40 stazioni.