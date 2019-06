Estate a Roccaraso, un evento al giorno

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 27 GIU - I concerti di Irene Grandi, Simone Cristicchi e Fiordaliso, la magia della Festa internazionale degli gnomi, i colori del Festival degli aquiloni, la grande qualità di Francesco Mammola, Piero Mazzocchetti e di Muntagninjazz. E poi il coinvolgimento popolare che anima "Roccaraso Vintage- Mangiarocck" e appuntamenti sportivi come il Roccaraso Trail. Sono oltre 60 gli eventi dell'estate 2019 a Roccaraso. Dal 30 giugno anche tanti appuntamenti culturali, con il culmine a settembre con il Premio Giustolisi. "Abbiamo confermato gli eventi più importanti degli ultimi anni e integrato il cartellone estivo con novità interessanti cercando di privilegiare la qualità - spiega il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato - Ad agosto ci sarà un evento al giorno. Un grande sforzo che si inserisce in un quadro di servizi ai turisti che avranno a disposizione l'area degli impianti sportivi, il Pratone con le attrazioni per famiglie e bambini e l'area dell'Ombrellone con il Parco Avventura".