Stato legislazione, Fico all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GIU - Saranno il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il vice Ettore Rosato a presentare, venerdì 28 giugno, il "Rapporto 2017/2018 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea", documento che sintetizza i dati di fondo riguardanti l'attività legislativa con l'intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, attività normativa del Governo, legislazione regionale).

L'evento si svolgerà all'Aquila, dalle 9.30, nella rinnovata sede di Palazzo Pica Alfieri. La conclusione dei lavori, prevista per le 11.45, è affidata al presidente della Camera il quale poi sarà ricevuto a Palazzo dell'Emiciclo dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri e dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, per visitare la sede dell'Assemblea legislativa come luogo simbolo della ricostruzione. All'Emiciclo gli ospiti visiteranno inoltre la galleria fotografica "Le regioni per L'Aquila".