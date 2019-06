Università 'd'Annunzio', App per servizi

(ANSA) - CHIETI, 25 GIU - Si chiama 'PrenotaFacile' l'app gratuita che consente agli studenti dell'università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti e Pescara di richiedere un ticket virtuale o prenotare un servizio delle segreterie studenti direttamente dal dispositivo mobile. La richiesta ha come risposta tempi certi e aggiornati nonché la geo-localizzazione che favorisce l'ottimizzazione degli spostamenti. Con 'PrenotaFacile' agli studenti saranno evitate lunghe attese nonché inconvenienti legati all'eventualità di avere un numero di prenotazione che non consente di arrivare allo sportello in tempo utile. "L'Ateneo - spiega il rettore Sergio Caputi - ha voluto mettere a disposizione dei suoi studenti l'app per facilitare il rapporto con le segreterie. Non è un sistema per saltare la fila, ma per conoscere con la massima precisione possibile quando accedere ai servizi di sportello". 'PrenotaFacile' è su Google Play Store e Apple Store. Informazioni su https://www.unich.it/appsegre".