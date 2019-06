Ritrovati padre e figlio dispersi ieri

(ANSA) - CARPINETO DELLA NORA (PESCARA), 24 GIU - Si è conclusa positivamente la nottata di ricerche e di soccorsi di padre e figlio che nella serata di ieri, dopo aver perso l'orientamento in un'area boschiva impervia in località Carpineto della Nora a causa del buio. Scattato l'allarme, lanciato dagli stessi escursionisti, sono partite subito le ricerche condotte dai carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara) e dai vigili del fuoco che intorno alle 4.20 di questa mattina hanno ritrovato le due persone, nei pressi di un ruscello, leggermente provate, ma in buone condizioni.