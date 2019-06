Terremoto: incontro Conte e Marsilio su ricostruzione

(ANSA) - TERAMO, 22 GIU - La presenza a Teramo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per partecipare al Forum internazionale del Gran Sasso, organizzato dalla Diocesi teramana e dall'Università sul tema della prevenzione, ha costituito occasione per un incontro privato con il Governatore Marco Marsilio sulla ricostruzione post-sisma.

Il presidente della Regione ha riferito di "aver condiviso con Conte la necessità di tante cose in più da inserire e da fare" trovando il Primo ministro pronto a ribadire che nel decreto 'sblocca-cantieri' sono state inserite soltanto le urgenze, e ad impegnarsi per continuare "a lavorare insieme per dare le risposte che servono e nei tempi che servono per poter fare una ricostruzione efficace".

Nei giorni scorsi proprio Marsilio aveva scritto a Conte una lettera in cui sollecitava l'incontro, riferendo la delusione delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia per non aver trovato accoglienza nel nuovo decreto, tutte le richieste avanzate anche dagli amministratori". (ANSA).