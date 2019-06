Terremoto: Conte rassicura vescovi, pronta ordinanza chiese

(ANSA) - TERAMO, 22 GIU - "Ho avuto rassicurazioni che l'ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni ambientali delle zone terremotate, che mi avete sollecitato nell'incontro dello scorso 3 giugno - ha detto il presidente del Consiglio - e che adesso è sottoposto al vostro parere, verrà approvato in via definitiva nei prossimi giorni, nella cabina di regia che il commissario straordinario convocherà". Così il premier Giuseppe Conte ha rassicurato i vescovi delle comunità del centro Italia colpite dal sisma sulla ricostruzione delle chiese, intervenendo al Forum internazionale del Gran Sasso.

Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato il disagio delle popolazioni terremotate, così come "restituitomi dalla profonda sensibilità pastorale dei vescovi". E ha aggiunto: "E' necessario procedere con determinazione nell'opera di ricostruzione, che fino a oggi ha conosciuto ritmi troppo rallentati", estendendo l'invito a enti locali e regioni per accelerare.