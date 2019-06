Simona Ventura regina della 25/a Giostra

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 22 GIU - E' Simona Ventura, conduttrice televisiva e show girl, la Regina Giovanna d'Aragona nella 25/a Giostra Cavalleresca di Sulmona. Lo hanno reso noto il presidente della Giostra, Maurizio Antonini e il presidente onorario, Domenico Taglieri. "È stata una scelta non facile - ha spiegato Antonini - perché quest'anno, al contrario delle edizioni precedenti, ci sono stati molti personaggi di fama del mondo dello spettacolo che si sono offerti per partecipare alla Giostra Cavalleresca, per indossare i panni della regina d'Aragona. E' il risultato di un lavoro che sta portando i frutti che volevamo. E con Simona Ventura pensiamo di aver fatto la scelta migliore per onorare la 25/a edizione". La Ventura è intervenuta in collegamento telefonico. "Sono felice e orgogliosa di poter venire a Sulmona, città che conoscevo, ma che non ho mai visitato - ha detto - non vedo l'ora di indossare quel meraviglioso vestito della regina Giovanna. Naturalmente mi aspetto i vostri ottimi confetti di cui vado ghiotta".