Alberi e sicurezza,seminario Comando Vvf

(ANSA) - PESCARA, 19 GIU - Il rischio indotto dalla caduta di alberi in caso di cattive condizioni atmosferiche è sempre alto, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Vincenzo Palano ha quindi stipulato un accordo con l'agronomo Massimo Rabottini per tenere un seminario sull'argomento. Obiettivo è conoscere meglio gli alberi in modo da procedere agli abbattimenti solo in caso di effettiva necessità o individuare vizi nascosti che determinerebbero la necessità di taglio anche in situazioni non immediatamente visibili. Nell'Aula Studio della Sede Centrale del Comando Provinciale oggi la prima delle quattro giornate in programma. Al seminario, con l'agronomo Rabottini, hanno partecipato gli agronomi Ludovico Verna, Gianni Ranieri ed Emanuele Ricci di Abruzzo Tree Expert. Presenti anche l'agronomo Lorenzo Granchelli, presidente dell'Accademia della Natura, e Matteo Colarossi, presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pescara, insieme al comandante dei Carabinieri Forestali di Pescara Giancarlo D'Amato.