Minoranza,'sindaco di Chieti si dimetta'

(ANSA) - CHIETI, 17 GIU - I gruppi di minoranza di centrosinistra e del M5s al Comune di Chieti hanno chiesto le dimissioni del sindaco Umberto Di Primio che oggi ha chiesto il ritiro degli argomenti in discussione nel Consiglio comunale chiamato a esaminare il Bilancio di previsione. La seduta si è quindi conclusa. Sui motivi del ritiro delle delibere Di Primio non ha fornito spiegazioni; oggi in Consiglio assente l'intero gruppo di Forza Italia. "Chiediamo al sindaco di dimettersi, di liberare la città e tornare al voto il più presto possibile" ha detto il capogruppo Pd Chiara Zappalorto in una conferenza stampa convocata dopo che la seduta si è sciolta. "E' stata tolta al Consiglio in maniera improvvida la possibilità di discutere argomenti importanti - ha aggiunto il consigliere Pd Luigi Febo - e il ritiro delle delibere doveva essere votato dal Consiglio". "Forza Italia - ha detto il capogruppo M5s Ottavio Argento - per meri interessi personali sta tenendo sotto scacco un'intera città".