Voragine su provinciale 19 a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 14 GIU - Si è lavorato di notte sulla strada provinciale 19, in località La Specola a Teramo, interdetta al traffico dopo che ieri pomeriggio si è aperta una voragine di ampie dimensioni che ha costretto alla chiusura della strada.

"Stiamo facendo un sopralluogo per verificare se dopo questo primo e tempestivo intervento, tuttora in corso, possiamo riaprire a senso unico alternato considerato che si tratta di un'arteria di collegamento importante fra il capoluogo e le frazioni. Vanno accertate con attenzione le cause e nelle prossime ore decideremo il da farsi" dichiara il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura.