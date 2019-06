A Montorio la 23/a 'Vetrina del Parco'

(ANSA) - MONTORIO AL VOMANO (TERAMO), 13 GIU - Dal 14 al 16 giugno Montorio al Vomano ospita la "Vetrina del Parco", da 23 anni laboratorio di idee per valorizzare e tutelare le aree protette attraverso modelli di gestione sostenibile. La manifestazione, ambientata alle porte del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, è promossa dall'associazione culturale "Il Chiostro" e prevede eventi di arte ed enogastronomia, con musica nel Chiostro degli Zoccolanti e concerti in piazza Orsini. In programma presentazione di libri, di un progetto per promuovere prodotti a km 0 e un confronto pubblico (sabato 15 alle 18) sulla compatibilità dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso Infn con l'area protetta. Oggi inaugurazione di una mostra dei fratelli Paul e Mark Kostabi, ogni sera "Gran Galà della Cucina tradizionale" curato dallo chef Sabatino Lattanzi. Tutti i giorni degustazioni del Bocconotto e de 'li pastarell' con la 4/a edizione della mostra-mercato dedicata al dolce gioiello locale, alla "pizzadolce" e ai dolci nuziali tipici.