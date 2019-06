Farindola ospita convegno di rilancio

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 12 GIU - Esperti, operatori e autorità a confronto per uno sviluppo sostenibile della zona e una maggiore sinergia tra i piccoli comuni dell'interno.

Riparte da Farindola la proposta di rilancio delle aree interne della zona Vestina, con il contributo di idee delle amministrazioni locali e di esperti e studiosi di dinamiche socio-economiche e ambientali.

Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 10.00 nella Sala Consiliare del Comune di Farindola (Pescara), convegno su 'Dal passato al futuro: Farindola e l'Alta Area Vestina. Idee per un rilancio'.

"Obiettivo primario - riferisce una nota degli organizzatori - è la conferma dello sviluppo sostenibile basato sulle risorse naturali, cercando nuovi percorsi comuni tra i piccoli centri dell'interno, chiamati ad unirsi per contrastare lo spopolamento e l'impoverimento. Di particolare interesse la discussione sulla Amministrazione unica, provocatoria contro la colpevole trascuratezza delle istituzioni e la precarietà delle infrastrutture".