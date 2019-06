Concerti d'organo, Rosaria Hejeong Yoon

(ANSA) - TERAMO, 11 GIU - Questa sera primo dei cinque appuntamenti della 34/a edizione de "I Concerti d'Organo" a Teramo: alle 21, nella Basilica Cattedrale, l'artista coreana Rosaria Hejeong Yoon, che ha studiato organo al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma (Pims), eseguirà la Sonata op.

65 n. 3 di Mendelsshon, la Sonata n. 3 di Guilmant, la Toccata Adagio e Fuga in do magg. BWV564 di J. S. Bach, Benedictus op.

59 n. 9 di Max Reger, Benedictus op. 59 n. 9 di Tournemire. La tradizionale rassegna organizzata dalla Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli" è curata, come sempre, da Roberto Marini. Il secondo concerto sarà del tedesco Samuel Kummer il 14 giugno; seguiranno il 18 giugno la Schola Gregoriana del Pontificio Istituto di Musica Sacra diretta da Franz Karl Prassl, all'organo il brasiliano Ezequiel Vinicius De Oliveira Pereira; il 21 giugno il tedesco Stefan Baier. Martedì 25 giugno concerto di chiusura con l'italiano Andrea Toschi.