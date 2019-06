B&B, all'Aquila confronto fra gestori

(ANSA) - L'AQUILA, 10 GIU - Nuovo appuntamento di confronto per i titolari di B&B all'Aquila, per approfondire tematiche del settore, anche alla luce delle novità di natura normativa.

L'Associazione Abruzzobnb, costituitasi nel novembre 2018, rappresenta numerosi bed and breakfast a conduzione familiare ed è presente in tutte le aree della regione. Suo obiettivo è rappresentare un punto di riferimento della categoria, fare formazione e dare informazione in piena collaborazione con le istituzioni regionali e locali. Visto il crescente numero di aperture di B&B e il successo ottenuto con i recenti convegni del 10 maggio nella sede della DMC a Santa Maria Imbaro (Chieti) e del 4 giugno a Tortoreto (Teramo), l'associazione ha organizzato un terzo convegno rivolto ai gestori di B&B per l'area aquilana, all'Aquila nella "Casa del Volontariato" oggi, lunedì 10 giugno.