Naiadi, 13/6 consegna a nuovo gestore

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - "Il prossimo 13 giugno verrà consegnato ufficialmente alla società Pinguino Nuoto il complesso sportivo le Naiadi di Pescara, per giungere, entro fine mese, alla sua riapertura agli utenti, in anticipo rispetto al termine che ci eravamo prefissati". Lo comunicano gli assessori Mauro Febbo e Guido Quintino Liris, a seguito del sopralluogo tecnico svoltosi ieri nella struttura alla presenza dei funzionari del dipartimento Turismo e quello del Patrimonio della Regione Abruzzo, unitamente alla società aggiudicataria della struttura. L'ispezione è servita per verificare l'avanzamento dei lavori e per definire, insieme alle parti coinvolte, il crono-programma dettagliato per giungere, entro fine mese, alla riapertura. "Questa settimana termineranno i lavori all'interno della struttura - osserva Febbo - e soprattutto si procederà al ripristino delle caldaie così da rendere fruibili e accessibili le piscine. Inoltre, si è convenuto di installare all'interno del complesso sportivo, un sistema di videosorveglianza. Pertanto è del tutto evidente come la Regione Abruzzo abbia compiuto tutti gli atti necessari per arrivare in tempi record all'affidamento del complesso sportivo, mettendo la parola fine a una problematica annosa e complessa, anche per le diverse sfaccettature di natura civilistica e amministrativa che si trascinavano da troppi anni". "Infine - conclude Febbo - abbiamo concordato, per il 13 giugno, nella sede dell'assessorato, un incontro tra il nuovo gestore delle Naiadi e le organizzazioni sindacali per trattare il riassorbimento delle maestranze. Per gli arretrati la curatela fallimentare ha garantito la copertura economica e la celerità nella corresponsione".