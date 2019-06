Celebrati carabinieri Abruzzo e Molise

(ANSA) - CHIETI, 5 GIU - Si è svolta a Chieti presso la caserma 'Enrico Rebeggiani' la cerimonia per i 205 anni della fondazione dell'Arma dei carabinieri, che ha visto schierate rappresentanze dei carabinieri di Abruzzo e Molise. La cerimonia è stata presieduta dal generale Carlo Cerrina, comandante della Legione, alla presenza del generale di divisione Umberto Rocca, medaglia d'oro al valor militare, e dei procuratori generali della corte d'appello dell'Abruzzo, Pietro Mennini, e del Molise Guido Rispoli. Sulla piazza d'armi, dove ha preso posto la bandiera della Scuola allievi carabinieri di Campobasso, è stato schierato un battaglione di formazione rappresentativo delle diverse specialità dell'Arma e dei comandanti di stazione.

Alcuni carabinieri che si sono distinti in particolari operazioni di servizio sono stati insigniti con l'encomio. Il generale Cerrina nel corso del suo intervento ha ricapitolato i principali dati dell'attività svolta dai carabinieri durante il 2018 in Abruzzo e Molise.