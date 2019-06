Festa 50 anni 'Pasticceria Veronese'

(ANSA) - CHIETI, 4 GIU - La 'Pasticceria Veronese' di Chieti Scalo compie 50 anni di attività: il traguardo è stato celebrato con una festa nel negozio di via Pescara 554, alla quale hanno preso parte amici, parenti e clienti affezionati, molti dei quali frequentano il locale dal lontano 3 giugno 1969, giorno in cui la coppia Giovanni Antonini, detto Gianni, e Assunta De Acetis, inaugurò una piccola pasticceria con lavorazione a vista allo Scalo, in viale Croce 40. Nel 1975 l'attività si trasferì in via Pescara: nonostante la scomparsa prematura di Assunta la pasticceria decollò grazie alla passione e dedizione di Gianni e delle figlie Marinella, Paola e Patrizia, nonché alla bravura dell'apprendista Giovanni Grilli - marito di Marinella - che entrato in laboratorio per un lavoretto estivo ha scoperto la passione per l'arte pasticcera, perfezionandosi in cioccolateria. Al nuovo taglio del nastro sono intervenuti anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio e il direttore di Confartigianato Chieti-L'Aquila, Daniele Giangiulli.