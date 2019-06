Di Pietrantonio oro nel K1 under 13

(ANSA) - PESCARA, 4 GIU - Il giovanissimo Simone Di Pietrantonio, allenato da Andrea Garofalo, responsabile Endas Abruzzo per gli sport da combattimento, ha vinto l'oro nella categoria under 13 nel K1 rules al World Championship Boxeur de rues - ospitato nello scorso fine settimana al Rimini Wellness - battendo in finale il rappresentante moldavo; alla competizione avevano partecipato le nazionali di Russia, Algeria, Iran, Francia e Olanda. "Ringrazio il mio maestro, il mio Team e la mia famiglia per il sostegno - ha commentato l'atleta -: tornerò in palestra per allenarmi senza sosta in vista dei prossimi impegni".