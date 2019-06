Ristorante chiuso dopo blitz Nas

(ANSA) - PESCARA, 1 GIU - Irregolarità e sporcizia in un grande ristorante che organizzava eventi e banchetti. Le hanno scoperte i Carabinieri del Nas di Pescara, in un'attività sulle colline della costa teramana. Il ristorante è stato chiuso dalla Asl fino al ripristino delle idonee condizioni e sono quindi saltati i banchetti previsti per il fine settimana. Sequestrati due quintali di alimenti, per la successiva distruzione.

In particolare, i militari del Nas hanno appurato che era stata allestita abusivamente una cucina all'aperto, per gli eventi a bordo piscina. I Carabinieri hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie, così come nella cucina vera e propria. Gli alimenti sequestrati, principalmente carne, non erano tracciabili ed erano stati congelati abusivamente. Il controllo è stato eseguito in collaborazione con il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) e del Servizio Veterinario della Asl di Teramo.