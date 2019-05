Incendio in piazzale ditta Chieti Scalo

(ANSA) - CHIETI, 31 MAG - Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, si è sviluppato nella notte, intorno alle 3.30, a Chieti Scalo nel piazzale della Ironia Metal, ditta che tratta materiale ferroso. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un cassone che conteneva materiale già lavorato.

L'allarme è stato dato da un automobilista in transito sull'asse attrezzato Chieti-Pescara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chieti, che hanno impiegato circa quattro ore per domare il rogo, insieme a Polizia e tecnici dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta).