Corso di reportage all'Aquila, bando Csc

(ANSA)-L'AQUILA,29 MAG-Pubblicato il bando di selezione per la frequenza del corso di Reportage attivato dalla sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola nazionale di Cinema: 12 i posti per ragazzi diplomati, tra 18 e 26 anni.

Domande da presentare dal 30 maggio all'11 settembre 2019. Da quest'anno il diploma rilasciato dalla Scuola nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia sarà equipollente alla laurea triennale L-03 (D.A.M.S.), ai sensi del D.M. 378 del 24 aprile 2019. Il programma didattico in un triennio permette agli iscritti di lavorare, nell'ambito della produzione audiovisiva e multimediale, dalla scrittura al video, dalla fotografia alla radiofonia, dal montaggio al suono; le lezioni si svolgono nella sede all'Aquila. Nel triennio gli allievi realizzano cortometraggi, reportage fotografici, scritti e audio documentari che partecipano a Festival e rassegne specializzate. Le candidature potranno essere presentate dal sito www.fondazionecsc.it. Info laquila@fondazionecsc.it, 0862 380924.