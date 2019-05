L'Aquila,Malizia comandante Vigili Fuoco

(ANSA) - L'AQUILA, 28 MAG - Mauro Malizia è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco dell'Aquila. Succede a Domenico De Bartolomeo che va a dirigere l'ufficio di coordinamento della Direzione centrale per la prevenzione a Roma. Malizia, che proviene dal Comando provinciale di Chieti, è laureato in Ingegneria civile-edile all'Università di Ancona e ha conseguito il Master Universitario di secondo livello in "Gestione dell'Aviazione Civile" all'Università La Sapienza di Roma. E' stato Dirigente dell'Area Soccorso Aereo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del ministero dell'Interno fino al 2013; a gennaio 2014 ha assunto l'incarico di Dirigente per la gestione della flotta aerea di soccorso nella stessa struttura. Dal 2014 al 2017 è stato comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e Fermo dove ha gestito le operazioni di soccorso nelle calamità del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 quale comandante del Comando Operativo Avanzato di Ascoli Piceno/Fermo e di Arquata del Tronto.