(ANSA) - 170 sezioni su 170.
Votanti : Totali 65772, Uomini 31532, Donne 34240.
LISTE VOTI % S ------------------------------------------------------------ - MASCI CARLO LEGA SALVINI 13199 21,33 8 FORZA ITALIA 7641 12,35 5 FRATELLI D'ITALIA 4493 7,26 3 PESCARA FUTURA 3759 6,07 2 UNIONE DI CENTRO 2083 3,37 1 AMARE PESCARA 1784 2,88 1 - SCLOCCO MARINELLA PARTITO DEMOCRATICO 9378 15,15 4 PER SCLOCCO SINDACO 2834 4,58 1 PESCARA CITTÀ APERTA 2022 3,27 1 - ALESSANDRINI ERIKA MOVIMENTO 5 STELLE 7591 12,26 3 - COSTANTINI CARLO LISTA FAREMO GRANDE PESCARA 1448 2,34 0 LISTA NUOVA PESCARA 1119 1,81 0 LISTA CITTÀ DEL FUTURO 602 0,97 0 - TEODORO GIANNI SCEGLI PESCARA 1643 2,65 0 - CIVITARESE MATTEUCCI STEFANO COALIZIONE CIVICA PESCARA 1548 2,50 0 - BALDINI GIANLUCA RI RICONQUISTARE L'ITALIA 417 0,67 0 - IACOMELLI MIRKO CASAPOUND ITALIA 333 0,54 0 (ANSA).
COMUNALI: PESCARA LISTE, DEFINITIVO
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