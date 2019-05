Molesta ragazze e aggredisce uomo, preso

(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - A bordo di un autobus urbano importuna e molesta due ragazzine e, quando un passeggero interviene in loro difesa, lui prova ad accoltellarlo. Alla fine l'uomo, un 62enne albanese, è stato arrestato dalla Polizia. E' accaduto domenica pomeriggio al Terminal bus di Pescara.

Ricevuta una segnalazione al 113, la squadra Volante è arrivata sul posto prima che la situazione degenerasse. Perquisito, il 62enne è stato trovato un possesso di un taglierino. I poliziotti hanno quindi ricostruito l'episodio: quando il passeggero è intervenuto in difesa delle ragazzine, l'albanese prima lo ha minacciato, poi ha tirato fuori il taglierino cercando di colpirlo, senza però riuscirci. Il 62enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per il tentativo di lesioni e minacce ai danni dell'uomo. Le ragazzine non sono state identificate perché si sono allontanate subito dopo essere scese dall'autobus.