Izsam,Di Pasquale'ok risorse dipendenti'

(ANSA) - TERAMO, 27 MAG - I dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.

Caporale' (Izsam) "avranno le risorse regionali integrative previste dal Contratto collettivo nazionale. Le regioni Abruzzo e Molise hanno sottoscritto l'accordo conciliativo che consente di chiudere un lungo contenzioso con Izsam e arricchire i fondi del personale". Lo annuncia il presidente del Cda Manola Di Pasquale: "Un atto essenziale che non solo sana una situazione pregressa di incertezza, consentendo di liquidare ai dipendenti somme non versate dal 2011, ma stabilizza la risorsa integrativa per il futuro, mettendo un punto fermo nei rapporti tra le due regioni e l'Istituto a favore dei dipendenti". E il direttore generale facente funzione Izsam, Nicola D'Alterio, spiega: "È stato sancito un diritto, che è anche e soprattutto un riconoscimento della qualità elevata del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti dai dipendenti tutti dell'Istituto".