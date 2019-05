Festival delle bande a Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 25 MAG - Arrivano da America, Giappone, Messico, Polonia, Lettonia, Honduras, Romania, El Salvador, Repubblica Ceca, Brasile e Italia le bande musicali che dal 29 maggio al 2 giugno parteciperanno a Giulianova al Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes. La manifestazione, alla 20/a edizione, propone cinque giornate di grande spettacolo con concerti, sfilate, evoluzioni e caroselli.

I gruppi bandistici sono in gran parte accompagnati da majorettes per offrire al pubblico coreografie particolari. La rassegna si svolgerà nel cuore storico della città di Giulianova, tra vicoli e stradine caratteristiche attraverso cui le bande sfileranno portando colore e allegria, mentre il 2 giugno, tutte le bande invaderanno il Lido sfilando sul Lungomare Monumentale. Anche quest'anno il programma propone l'appuntamento con lo spettacolo dei gruppi nello stadio Fadini dove le bande si esibiranno in formazione da parata. Il Festival è organizzato dall'associazione culturale Padre Candido Donatelli.