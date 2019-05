Trovato cadavere in mare a largo di Montesillvano

(ANSA) - PESCARA, 24 MAG - Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri sera in mare da un diportista, al largo di Montesilvano (Pescara), a circa un miglio e mezzo dalla foce del fiume Saline. Ricevuta la segnalazione, la zona è stata raggiunta dalla Guardia Costiera, intervenuta con una motovedetta e con l'elicottero. Il corpo è stato trasportato in obitorio ed è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento non è possibile procedere al riconoscimento, per via dell'avanzato stato di decomposizione. Degli accertamenti si occupa la Capitaneria di Porto di Pescara.

Sono in corso verifiche sulle persone scomparse in zona negli ultimi tempi. Mentre si attendono gli accertamenti del medico legale.

Tra gli scomparsi anche Roberto Sciarra, istruttore di fitness di 42 anni di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile scorsi a Pineto (Teramo).