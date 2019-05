Riapre ponte di Beffi sulla Subequana

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - Sarà nuovamente percorribile, a partire dalle ore 8.00 del 24 maggio, la S.R. 261 'Subequana' in prossimità del ponte di Beffi, nel comune di Acciano. La strada fu chiusa, il 13 maggio 2019, per consentire il completamento dei lavori di consolidamento del ponte, danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009.

Lo ha annunciato la Provincia dell'Aquila ricordando che il "ponte attendeva una soluzione dal 2009". Per la sua sistemazione impegnata una somma pari a 417.000 euro.

"Soltanto grazie all'azione di questo governo - dice il consigliere delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore - sono stati avviati i lavori, condizione che ha permesso di attivare tutte le componenti sinergiche per una rapida e celere soluzione del problema". Investiti inoltre 3 milioni di euro sull'intero asse. Soddisfatto il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Un risultato "merito di una squadra, a iniziare dai consiglieri e all'intero settore della viabilità al servizio della collettività".