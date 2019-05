'La scienza in valigia' di Santarelli

(ANSA) - PESCARA, 24 MAG - Sarà presentato domani presso il Palazzetto dei Nobili a L'Aquila il libro Marco Santarelli "La Scienza In Valigia", Edizioni Arkhè L'Aquila, insieme al disegnatore Fabrizio Del Monaco.

Il libro è tratto dal progetto omonimo di divulgazione scientifica ideato durante la lunga collaborazione di Santarelli con l'astrofisica Margherita Hack. "La Scienza procede per tentativi. La Scienza è un racconto di magia e creatività. Dentro una valigia che si apre ad ogni scoperta'', spiega Santarelli e insieme al nostro Mago Di Cartone vi guideremo dentro mondi inesplorati della scienza con esperimenti e coinvolgimento. Saremo Semplici, lineari e per tutti".