A Loreto Aprutino attori da tutta Europa

''Questo progetto è frutto di un lavoro collettivo fatto di passione e coraggio. Fare cultura in Abruzzo si può e questa iniziativa che unisce il cinema all'arte ne è un esempio concreto". Lo ha detto stamane Germano del Conte, presidente della Icta, l'incubatore culturale per comunicare l'Abruzzo, in occasione della conferenza stampa di presentazione a Pescara della quarta edizione del workshop dedicato alla cinematografia.

Un cast di 24 attori provenienti da tutta Europa darà vita dal 30 maggio al 5 giugno per le vie del borgo di Loreto Aprutino alla quarta edizione del workshop "From Basics To Script Analysis", diretto dall'attore, regista, acting coach di fama internazionale Michael Margotta. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la abruzzese Icta, diretta da Germano del Conte e Giorgia Montebello e Artisti 7607, la collecting italiana fondata tra gli altri da Cinzia Mascoli, Elio Germano, Luca D'Ascanio, Neri Marcorè, Claudio Santamaria che intermedia diritti connessi al diritto d'autore per oltre 2 mila interpreti.