Studente ferito durante lezione motoria

(ANSA) - GUARDIAGRELE (CHIETI), 23 MAG - Uno studente di 16 anni rimasto ferito questa mattina poco dopo le 9.30 a Guardiagrele, mentre stava facendo attività sportiva nella palestra della scuola che frequenta in via Grele. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il ragazzo mentre stava giocando una partita di calcetto, nel tentare una rovesciata, è cascato da solo battendo la testa a terra. Prontamente soccorso dai presenti e poi dai sanitari del 118, dopo le prime cure è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale 'Spirito Santo' di Pescara dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico commotivo. Il minore era cosciente. Sono in corso accertamenti per ricostruire la vicenda.