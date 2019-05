Sequestrato deposito abusivo farmaci

(ANSA) - CHIETI, 23 MAG - I militari della Guardia di Finanza di Chieti hanno sequestrato 1.087 confezioni di medicinali per un valore commerciale di 16 mila euro tenuti all'interno di un capannone a San Giovanni Teatino (Chieti) risultato privo delle prescritte autorizzazioni. Le indagini sono partite da un controllo eseguito sulla strada di un furgone adibito al trasporto di medicinali permettendo di risalire al deposito. La struttura, costituita da pannelli prefabbricati in cartongesso e copertura in lamiere, ospitava non solo i medicinali destinati nelle province di Chieti e Pescara, secondo un preciso ordine di distribuzione, ma all'interno vi erano pneumatici, contenitori di vernice, rottami di autovetture, motori e batterie in disuso, in palese violazione delle norme che regolano le condizioni per la conservazione dei medicinali. I finanzieri hanno emesso multe per le otto persone coinvolte per 126 mila euro; una persona è stata denunciata per distribuzione all'ingrosso dei prodotti farmaceutici senza autorizzazione.